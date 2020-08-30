شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم دراسة عن بعد.. «التقنية تحت الاختبار» والان نبدء بالتفاصيل

• تباين آراء الطلاب وأولياء الأمور حول سهولة انتظام الدراسة عبر«مدرستي»

تباينت آراء أولياء الأمور والطلبة، في أول يوم دراسة عن بعد، حول سهولة انتظام العملية الدراسية عبر المنصة التفاعلية، وسجلت منصات التواصل الاجتماعي تعليق الطلاب وأولياء الأمور تحت وسم "بداية العام الدراسي".

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وقال أحد المغردين شعور سيء لأول يوم دراسي، المدارس خالية والمنصة تظهر رسالة (حدث خطأ)، واضاف آخر "جاهزين للدراسة لكن هيئة الاتصالات غير جاهزة الشبكة 3G!".

وفي المقابل قالت إحدى المغردات "عام دراسي مختلف، عام دراسي حديث بنكهة تقنية جديدة اللهم اجعله عام الخير والإنجاز والسعادة والرضا والتوفيق اللهم بارك لنا في قيادتنا، وسدد خطاهم لما وفروه لنا من ممكنات لسلامتنا وأسرنا". واتفق آخر بقوله: "جاهزون للتعليم عن بعد؛ لأنه حتى بعد أزمة فيروس كورونا سيكون نمط مهم للتعليم والتعلم وتشكيل حياتنا الحديثة المعتمدة على التقنية.. يجب أن يرتفع لدينا مستوى الوعي والمهارة والجدية والالتزام لنمط التعلم الذاتي".

وكان وزير التعليم أعلن أمس أن أول أسبوع سيكون لاختبار التقنية والتحهيزات لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.