2020-08-30

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الجموم، والخرمة، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، ورنية، وعرفات .

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وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

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