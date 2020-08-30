محمد بن مسعود - الدمام - خلال 300 ساعة عمل عبر التوعية بتطبيق التباعد واستخدام الكمامات شارك فريق التطوع الصحي بصحة الجوف في مهرجان تذوق الذي نظّمته أمانة منطقة الجوف في متنزه النخيل بسكاكا خلال الفترة من 7 - 10 المحرم الجاري. وبيّنت صحة الجوف أن الفريق شارك بـ 20 متطوعاً وأسهموا خلال 300 ساعة عمل تطوع في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحضور، وتوعيتهم بتطبيق التباعد، واستخدام الكمامات والمعقمات، إلى جانب تنفيذ نقاط فرز في مداخل المهرجان.صحة الجوف وزارة الصحة 30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 09:52 AM خلال 300 ساعة عمل عبر التوعية بتطبيق التباعد واستخدام الكمامات Advertisements فريق التطوع الصحي بصحة الجوف يطبق الاحترازات في مهرجان تذوق فريق التطوع الصحي بصحة الجوف يطبق الاحترازات في مهرجان تذوق شارك فريق التطوع الصحي بصحة الجوف في مهرجان تذوق الذي نظّمته أمانة منطقة الجوف في متنزه النخيل بسكاكا خلال الفترة من 7 - 10 المحرم الجاري. وبيّنت صحة الجوف أن الفريق شارك بـ 20 متطوعاً وأسهموا خلال 300 ساعة عمل تطوع في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحضور، وتوعيتهم بتطبيق التباعد، واستخدام الكمامات والمعقمات، إلى جانب تنفيذ نقاط فرز في مداخل المهرجان. الكلمات المفتاحية ، فريق التطوع الصحي بصحة الجوف يطبق الاحترازات في مهرجان تذوق ،

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