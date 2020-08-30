، رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الجموم، والخرمة، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، ورنية، وعرفات).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس