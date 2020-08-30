، "الاستثمارات العامة" يحذّر من منتحلي اسم "الصندوق" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد

حذّر #صندوق_الاستثمارات_العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكد الصندوق عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.صندوق الاستثمار العام