شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الاستثمارات" يحذر من الاحتيال: لا نقدم خدمات للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي، مؤكداً أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

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