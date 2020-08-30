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جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الثالث والخامس
في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً ويُعاد طوال اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien
كما نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الأول.
وتعتبر قناة أو مجموعة قنوات عين التعليمية من أبرز الوسائل التعليمية التي اعتمدتها وزارة التعليم من أجل عقد الحصص الدراسية للمقررات في مختلف المراحل الدراسية، بحيث تتيح إمكانية مشاهدة البث المباشر لقناة عين دروس، أو الرجوع إلى الدروس المسجلة والتي ستكون متوفرة في القناة الرسمية لعين التعليمية على الموقع العالمي يوتيوب.
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