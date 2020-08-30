محمد بن مسعود - الدمام - الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات بحق المصانع ذات العلاقة ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة. هيئة الغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء 30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 08:49 AM Advertisements الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات بحق المصانع ذات العلاقة جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة. الكلمات المفتاحية ، جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة ،

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