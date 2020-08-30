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جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة

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محمد بن مسعود - الدمام - الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات بحق المصانع ذات العلاقة

ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.

جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة

هيئة الغذاء والدواء

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 08:49 AM

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الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات بحق المصانع ذات العلاقة

جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ضبطت #الغذاء_والدواء في #جدة ١١٢.٢٠٠ كجم من الأعلاف المُخالفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع ذات العلاقة.

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، جدة.. ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المُخالفة ،
المصدر : الخليج 365

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