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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين -بإذن الله- هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية تمتد للإمارات وسلطنة عمان واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية، إلا أن يصرفها الله.حالة الطقس الأرصاد أمطار
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 08:21 AM
قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القصيم والرياض ونجران
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين -بإذن الله- هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية تمتد للإمارات وسلطنة عمان واليمن.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية، إلا أن يصرفها الله.
، من خفيفة إلى غزيرة.. الحصيني: بداية أسبوع ماطر بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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