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سجلت بريطانيا 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41498 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 332752.
وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محلياً.فيروس كورونا الجديد
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 08:19 AM
خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وفقاً لبيانات وزارة الصحةكورونا في بريطانيا.. 1108 إصابات جديدة و12 حالة وفاة
سجلت بريطانيا 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41498 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 332752.
وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محلياً.
، كورونا في بريطانيا.. 1108 إصابات جديدة و12 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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