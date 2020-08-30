، كورونا في  بريطانيا.. 1108 إصابات جديدة و12 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وفقاً لبيانات وزارة الصحة

سجلت بريطانيا 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41498 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 332752.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محلياً.فيروس كورونا الجديد