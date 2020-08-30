محمد بن مسعود - الدمام - وصل إجمالي الإصابات إلى 5.890.532 إصابة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44.656 إصابة مؤكدة، و978 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 5.890.532 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181.143 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا 30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 08:18 AM Advertisements وصل إجمالي الإصابات إلى 5.890.532 إصابة الولايات المتحدة: 44.656 إصابة جديدة و978 وفاة إضافية بكورونا الولايات المتحدة: 44.656 إصابة جديدة و978 وفاة إضافية بكورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44.656 إصابة مؤكدة، و978 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 5.890.532 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181.143 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة: 44.656 إصابة جديدة و978 وفاة إضافية بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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