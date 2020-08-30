شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع الكهرباء يرهق الأهالي ببحر أبوسكينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم عسيري (صدى):

اشتكى عدد من أهالي ببحرأبوسكينة، من تكرار انقطاع تيار الكهرباء، مطالبين بأهمية إيجاد حلول سريعة ومناسبة، خاصة وأن انقطاع الكهرباء يتكرر مع ارتفاع درجة الحراره وهطول الأمطار .

وأوضح عدد من سكان المركز أن انقطاع الكهرباء سبب لهم الكثير من الخسائر، حيث تعطلت بعض الأجهزة الكهربائية، في ظل بداية العام الدراسي الجديد والذي يعتمد على الطاقة الكهربائية مع منصة " مدرستي" .

وطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومناسبة تخلصهم من هذه المعاناة التي ليست وليدة اللحظة مطالبين شركة الكهرباء بتدارك أي عطل قد يتسبب في الانقطاعات، خاصة مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة التي تلامس 45 درجة مئوية.

كما طالبوا بالنظر في الشبكات القديمة التي تحتاج الى صيانة وتحويلها إلى كيابل أرضية.