شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ الماجد يوضح متى تكون كاميرات المراقبة مكروهة في الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم وضع كاميرات المراقبة داخل المنزل.
وأكد الماجد خلال برنامج " يستفتونك " أنه إذا وضعت الكاميرات بغرض الحراسة ومراقبة الأطفال أو الخادم، فهذا لا بأس به بل قد يكون واجبًا في بعض الأحيان.
وتابع: " أما إذا كان الغرض من وضع الكاميرات هو تجسس الزوج على زوجته أو العكس، أو التجسس على الأبناء إذا كانوا كبارا، فهذا لا يجوز " .
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