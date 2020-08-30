شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ الماجد يوضح متى تكون كاميرات المراقبة مكروهة في الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم وضع كاميرات المراقبة داخل المنزل.

وأكد الماجد خلال برنامج " يستفتونك " أنه إذا وضعت الكاميرات بغرض الحراسة ومراقبة الأطفال أو الخادم، فهذا لا بأس به بل قد يكون واجبًا في بعض الأحيان.

وتابع: " أما إذا كان الغرض من وضع الكاميرات هو تجسس الزوج على زوجته أو العكس، أو التجسس على الأبناء إذا كانوا كبارا، فهذا لا يجوز " .