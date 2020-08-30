بالصور.. " أمن الدولة " تحيي ذكرى رجلي أمن استشهدا قبل 6 سنوات ببريدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أحيت رئاسة أمن الدولة ذكرى استشهاد رجلي أمن، خلال مطاردة عناصر مطلوبة أمنيًا في بريدة. أحيت رئاسة أمن الدولة ذكرى استشهاد رجلي أمن، خلال مطاردة عناصر مطلوبة أمنيًا في بريدة. ونشرت رئاسة أمن الدولة صورتين لاثنين من رجال الأمن استشهدا خلال اقتحام استراحة لمطاردة عناصر مطلوبة أمنياً بحي المعلمين في بريدة قبل نحو 6 سنوات. والشهيدان هما: وكيل رقيب تركي رشيد يوسف الرشيد، والرائد محمد حمد رحيل العنزي. استشهدا يوم 11 محرم 1436، أثناء اقتحام استراحة لعناصر الفئة الضالة بحي المعلمين في بريدة.

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