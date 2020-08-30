مطالب بالقبض على مواطنة أساءت للرسول ﷺ ولمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب مواطنون النيابة العامة والجهات المسؤولة بالتدخل، بعد رصد تغريدات مسيئة للرسول ﷺ والمملكة ووزير السياحة، من قبل دكتورة سعودية- بحرينية. طالب مواطنون النيابة العامة والجهات المسؤولة بالتدخل، بعد رصد تغريدات مسيئة للرسول ﷺ والمملكة ووزير السياحة، من قبل دكتورة سعودية- بحرينية. وهاجمت الدكتورة المذكورة، وزير السياحة بعد وقفه قرار تعيين إسراء الشريف التي طالبت بإسقاط النظام في المملكة. كما أساءت للمغردين الوطنيين، متهمة إياهم بأنهم يتعاطون الممنوعات ويتسكعون بالمحطات. اقرأ ايضًا:

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