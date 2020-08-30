أسرة سعودية بتبوك تحول شغفها الإبداعي إلى مشروع سياحي بالمنطقة

︎ :

.



تمكّنت إحدى الأسر السعودية بمنطقة تبوك من إنشاء محطة نموذجية وعصرية لخدمة المسافرين والسياح القادمين إلى مدينة تبوك والسالكين لطرقها الدولية، والتي سيتم إطلاقها يوم 9 سبتمبر المقبل.

وبيّن رب الأسرة المهندس عودة العنزي أن المشروع اتسم بهندسة إنشائية صُمّمت بأسلوب المحطات المفتوحة وعربات وحاويات الشحن، حيث تم تحويل المنزل إلى ورشة عمل شارك فيها الجميع، للخروج بأفضل الأفكار العلمية وتطبيقها.

Advertisements

ويتضمّن المشروع، الذي تم إنشاؤه على مساحة 10 آلاف م2 على طريق الملك فيصل الدولي، أكثر من 25 مطعماً ومقهى ومنطقة ألعاب للأطفال وسوبر ماركت، فقد تم تطوير مفهوم الفود تراك بخدمة عالية الجودة على مدار الساعة.

ويحمل المشروع اسم “ستيشن 67″، بمشاركة براندات عالمية ومحلية..، ومشاركات من قبل الأسر المنتجة التي تعمل بمفردها في علاماتها التجارية، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التي سيتسم بها المكان على مدار العام.

ويخدم الموقع أهالي تبوك والعابرين لطرقها الدولية من وإلى المدينة المنورة، والرابطة بينها وبين منافذ تبوك البرية مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومصر عبر ميناء ضباء، وكذلك المسافرين إلى مدينة الحلم نيوم.



