مواطنون يدلون بآرائهم.. هل أثرت عبارة “خليك رجّال” على شخصية الأطفال وسلبت منهم طفولتهم؟ (فيديو)

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سأل مراسل برنامج “إم بي سي في أسبوع” عددا من المواطنين عن تأثير عبارة “خليك رجّال” التي تتكرر دائما من الأهل لأطفالهم، في اعتقاد بأنها تبني شخصيتهم بشكل سوي وتدفعهم لتحمل المسؤولية.

وجاءت الردود مختلفة؛ فمنهم من قال إنه كان بالفعل يرغب في فعل كل شيء مثل الكبار، وآخر رأى أنه لم يستمتع بطفولته فجاء إلى السوق “ليرجع طفولته”.

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مستشارة الطفولة نادية السيف تحدثت عن عنف الأسرة، ورأت أن هذه العبارة لها تأثيرها السلبي على الأطفال وتمتد معهم إلى الكبر، مشيرة إلى أن بعض الآباء يضربون أبناءهم معتقدين أن ذلك يجعل منهم رجالا ويبررونه بقسوة الحياة، مؤكدة خطأ ذلك، وأن البديل هو بناء الثقة والشخصية.

وقال شاب يُدعى حسن إن “خليك رجّال” كان لها تأثيرات سلبية وتسبب الجفاف العاطفي، وإن تلك السنوات – في عمر 5-6 سنوات – يجب أن يعيشها كطفل ويعتبرها أجمل سنوات حياته، فيما أكد ابنه أن له زملاء يخافون من والديهم وطفولتهم ليست سعيدة.



