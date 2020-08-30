حقق سمعة واسعة في هذا المجال.. قصة مواطن كفيف يصنع مواد صيد الصقور دون أن يراها من قبل

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تمكّن المواطن الضرير خلف العطيفي من هزيمة الإعاقة وإيجاد مصدر رزق له في صناعة أدوات صيد الصقور، وذلك دون أن يراها من قبل.

وأوضح، خلال حديث مع قناة MBC، أن البداية كانت عندما حاول تقليد بعض أدوات الصيد، ليتمكن من خلال التجربة من تصنيع أشكال مختلفة من أدوات صيد الصقور، مشيرًا إلى أن الحاجة والعوز هي التي دفعته لتعلم هذه الصناعة.

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وأكد أنه يستخدم العديد من الأدوات التي تُصنع من مواد مستوردة من ألمانيا وكوريا، موضحًا أنه كان يبيع الشبكة الواحدة مقابل 10 ريالات، لكنه اتجه لرفع السعر مع مرور الوقت ليصبح 20 ريالا مقابل الشبكة الواحدة.

واستطاع العطيفي الحصول على شعبية واسعة بين محلات المقناص، خاصة بعد ارتفاع الطلب عليها بين هواة صيد الصقور في شمال المملكة.



