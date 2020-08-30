مستشار تربوي يوضح فوائد “التعليم عن بُعد” للطلاب.. ويوجه نصيحة للأسر (فيديو)

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عدّد مستشار تربوي، مميزات وفوائد “التعليم عن بُعد” بالنسبة للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن تلك التجربة سيكون لها دور فعّال في رفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم.

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وقال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، إن “التعليم عن بُعد” يُحفز الطلاب والطالبات على اكتساب أكبر قدر ممكن من المهارات، إلى جانب رفع مستوى التحصيل العلمي، وزيادة الاعتماد على النفس دون الحاجة للآخرين.

ونوه في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن التجربة الجديدة توفر الوقت والجهد وترفع مستوى البحث، مبيناً أن الأسرة عليها دور كبير في “التعليم عن بُعد” ويقع عليها بعض الأدوار التي تقوم بها المدرسة.

ونصح أولياء أمور الطلاب بضرورة متابعة أبنائهم بشكل دوري، واستلام الكتب والمقررات، ومتابعة حساباتهم في منصة مدرستي مع تجهيز مكان مناسب للدراسة.