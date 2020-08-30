النيابة: هذه الحالات يجوز فيها للمحقق رد المضبوطات في الواقعة

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أكدت النيابة العامة أنه يجوز للمُحقق أن يصدر أمرًا برد ما تم ضبطه بشأن الواقعة محل الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق، متى كانت هذه المضبوطات ليست لازمة للسير في الدعوى أو محلًّا للمصادرة.

وقالت في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم السبت: إنه يجوز الأمر برد الأشياء التي ضُبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلًّا للمصادرة.

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وأوضحت النيابة العامة أن هذا يأتي بحسب المادة 86 من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن المُتهم يتمتع بضمانات حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها.

ولفتت إلى أن ذلك يتم بما يلي: