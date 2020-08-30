منصة مدرستي تظهر في موقع توكلنا الإلكتروني فقط

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أكد تطبيق توكلنا أن منصة مدرستي لا تظهر إلا على الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق فقط.

جاء ذلك ردًّا من تطبيق توكلنا على استفسار عبر تويتر، بشأن عدم ظهور منصة مدرستي على موقع جوجل خلال البحث عنها.

وتستعد منصة مدرستي لاستقبال الطلبة والطالبات بدءًا من يوم غد الأحد مع استئناف الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع طبقًا لقرار وزارة التعليم.

ما هي منصة مدرستي؟

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هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي..، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

طريقة دخول منصة مدرستي:

يتم تسجيل الدخول لمنصة مدرستي بطريقتين :

عن طريق حساب مايكروسوفت أي عبر البريد الإلكتروني.

عن طريق معلومات ولي الأمر أو الطالب في نظام نور.

ويمكن الوصول إلى بيانات المنصة عبر تطبيق توكلنا.

طريقة الحصول على كلمة السر في منصة مدرستي: