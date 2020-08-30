إغلاق 476 محلًا تجاريًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية بجدة

خلال جولات رقابية
قامت أمانة محافظة جدة ممثلة في الفِرق الرقابية والميدانية، خلال جولاتها الرقابية، بإغلاق 476 محلًّا تجاريًّا متنوعة الأنشطة، منها 42 ورشة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والضوابط الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار إلى استمرار الجولات والمهام الرقابية التي تشمل جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة حرصًا من أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الوزارة والجهات ذات الاختصاص.
وأعرب عن شكره سكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ «بلدي 940» للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم بما يحقق الصحة العامة.
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