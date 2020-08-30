عن بُعد.. 200 ألف طالب وطالبة بتعليم جازان يبدؤون العام الدراسي الجديد

يعود مع بدء العام الدراسي الجديد أكثر من (200) ألف طالب وطالبة بتعليم جازان اليوم الأحد وذلك عبر منصّة مدرستي للتعليم «عن بعد» وقنوات عين .

وهنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمناسبة العام الدراسي الجديد ومواصلة الرحلة التعليمية عن بعد.

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وأشاد بجهود وزارة التعليم في تجهيز البدائل التعليمية الإلكترونية المناسبة للطلاب والطالبات التي تضمن استمرار العملية التعليمية دون توقف، مشيرًا إلى الدور الكبير للمعلمين والمعلمات في متابعة الطلاب والطالبات والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الدعم لهم عبر المنصة بحسب «واس».

وأكد الدكتور أبو هادي أهمية دور أولياء الأمور والأسر في هذه المرحلة؛ حيث يمثلون الشريك الفعّال للمؤسسة التعليمية في تعليم أبنائهم وبناتهم وتهيئة البيئة المناسبة في المنزل وإنجاح العام الدراسي.

أشار إلى أن الإدارة عبر مشرفيها ستقدم الدعم للأسر وللمعلمين والمعلمات عبر لجان الدعم الإلكتروني وتقديم التغذية الراجعة، راجيًا للجميع عامًا مليئًا بالجد والاجتهاد والنجاح والعطاء.