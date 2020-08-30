

طرابلس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على إعلان المجلس الرئاسي اتفاقه على تكليف العقيد صلاح الدين علي النمروش بمهام وزير الدفاع وتكليف اللواء محمد الحداد بعد ترقيته بمهام رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوفاق، وتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، كما قرر المجلس الاستمرار في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة الوضع الراهن.

وأشارت إلى استمرار معاناة المواطنين في كل مناطق البلاد نتيجة انقطاع الكهرباء يوميا لأكثر من 17 ساعة يوميا، وسط محاولات من الحكومة لصيانة عدد من المحطات وتوفير الغاز والوقود للعديد من المحطات من أجل زيادة الإنتاج في الطاقة، موضحة أن قيمة العجز يزيد عن 3000 ميغاوات.

وأوردت قلق منظمة الصحة العالمية من أن الوضع الوبائي في ليبيا أصبح غير مطمئن خاصة بعد تسجيل أرقام قياسية متتالية و ارتفاع متواصل لحصيلة الإصابات بالفيروس التاجي المستجد كوفيد 19 مقابل جمود مقلق و محير لنسب الشفاء التي تشهد ارتفاعا طفيفا و غير ملحوظ جعل من ليبيا تحتل المرتبة الأخيرة بأضعف نسبة شفاء على الإطلاق عالميا.

ونقلت إعراب السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن تقديرها للشراكة الوثيقة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، مؤكدة دعمها لسيادة القانون وتقديرها للشراكات الوثيقة مع السراج وباشاغا، داعية إلى التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي.

وتناولت دعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى حسم مسألة الشرعية نهائيًا في ليبيا بعد فترة انتقالية تتلوها انتخابات، معتبرًا وقف إطلاق النار، وإعلان سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح أمر مهم لحل الأزمة، مفيدا بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيًا.

وعرجت صحف ليبيا على دعوة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إلى العودة لعملية سياسية شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وتحقق تطلعاته في الكرامة والسلام، وذلك على خلفية المظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى وما تلاها من تطورات.

// انتهى //

07:52ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.