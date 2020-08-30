السعودية اليوم / الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



بكين 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة الـ9 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​.

وبحسب البيان بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين حتى الآن 85031 إصابة بما في ذلك 244 مريضا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80135 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .

// انتهى //

07:18ت م

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بكين 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 27 مريضا من المصابين بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم.وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة الـ9 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​.وبحسب البيان بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين حتى الآن 85031 إصابة بما في ذلك 244 مريضا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80135 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .// انتهى //07:18ت م0009

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