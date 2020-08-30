السعودية اليوم / موريتانيا تتسلم مساعدات طبية من ألمانيا



نواكشوط 10 محرم 1442هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

تسلمت موريتانيا اليوم، مساعدات طبية مقدمة من ألمانيا، مساهمة في كسب معركة نواكشوط ضد

وتهدف هذه المساعدات التي تتمثل في 15 ألف فحص تأكيد لكوفيد - 19 وكمية من مواد الحماية والمستلزمات الطبية، إلى تعزيز جهود اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار الفيروس في موريتانيا ومساعدتها على القيام بعملها على أحسن وجه.

وأفاد مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالشؤون الاجتماعية باهامباتي في كلمة له بالمناسبة أن لهذا الدعم أهمية قصوى بحيث يتمثل أساسا في الفحوص التشخيصية لكوفيد - 19 ، مضيفا أن الجائحة لم تنته بعد ولم يحن الوقت للتقييم.

وأكد أن المنظومة الصحية في موريتانيا ظلت صامدة أمام الجائحة مما يترجم كون الوضعية تحت السيطرة.

// انتهى //

04:03ت م

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نواكشوط 10 محرم 1442هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واستسلمت موريتانيا اليوم، مساعدات طبية مقدمة من ألمانيا، مساهمة في كسب معركة نواكشوط ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وتهدف هذه المساعدات التي تتمثل في 15 ألف فحص تأكيد لكوفيد - 19 وكمية من مواد الحماية والمستلزمات الطبية، إلى تعزيز جهود اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار الفيروس في موريتانيا ومساعدتها على القيام بعملها على أحسن وجه.وأفاد مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالشؤون الاجتماعية باهامباتي في كلمة له بالمناسبة أن لهذا الدعم أهمية قصوى بحيث يتمثل أساسا في الفحوص التشخيصية لكوفيد - 19 ، مضيفا أن الجائحة لم تنته بعد ولم يحن الوقت للتقييم.وأكد أن المنظومة الصحية في موريتانيا ظلت صامدة أمام الجائحة مما يترجم كون الوضعية تحت السيطرة.// انتهى //04:03ت م0137

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