، أسبوع أخبار "الخليج 365" حافل بالأحداث.. أمر ملكي وتوطين مهن وموعد "التاسعة صباحًا" وتتويج الهلال بالدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهد انقلابًا ماليًا وتحطم طائرة والحكم على سفاح نيوزيلندا

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيد المحلي والدولي، واتخذت خلاله قرارات أدت دورًا محوريًا في قطاعات الدولة، وعلى رأسها أمر خادم الحرمين الشريفين بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين بكورونا بتعويض "ساند"، بالإضافة إلى عددٍ من قرارات جلسة مجلس الوزراء من بينها الموافقة على تعديل نظام العمل، والموافقة على تنظيم نادي سباقات الخيل.

ومن بين أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع ونشرتها "الخليج 365"، تعديل موعد اليوم الدراسي عن بعد للمتوسط والثانوي، وكذلك اتفاقية وزارة الطاقة ونيوم لتعزيز التعاون بمجالات الطاقة.

بأمر الملك

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين من جراء جائحة كورونا بتعويض ساند.

وسيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

https://sabq.org/2RzXPp

مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، جلسته الثلاثاء الماضي ـ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عدة قرارات من بينها، الموافقة على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار، والموافقة على تنظيم نادي سباقات الخيل.

https://sabq.org/T3y6Pb

التاسعة صباحًا

أعلنت وزارة التعليم عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنه مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ ‎#وزارة_التعليم توجه بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحًا بدلاً من السابعة مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق.

https://sabq.org/mMvj8V

توطين المِهَن الهندسية وحد أدنى لأجورها

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن إصداره قرارًا بتوطين المهن الهندسية، ووضع لها حدًا أدنى للأجور.

وقال: يأتي ذلك امتدادًا لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

https://sabq.org/DCNTtg

رفع الحد الأعلى لراتب المقترض

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، عن تحديث للقروض الاجتماعية، تضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف.

كما أعلن البنك عن عددٍ من التحديثات الأخرى.

https://sabq.org/FSVG46

نسبة الـ20 % من توطين المهن الهندسية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين 20 % من المهن الهندسية يستهدف توفير 7000 وظيفة للمهندسين السعوديين.

وأشارت إلى أن هذه النسبة تغطي جميع الباحثين عن عمل من المهندسين، وعددهم حاليًا يقارب 5000 مهندس.

https://sabq.org/Qc9xFd

تعاون بين وزارة الطاقة ونيوم

وقّع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض ، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر؛ تهدف إلى تنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة عمومًا، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

https://sabq.org/sVqtjT

القوات المشتركة تُسقط "مسيَّرة" حوثية

أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية.

يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات.

https://sabq.org/8kwnQ4

الأسبوع الأول لمنصة "مدرستي"

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أنه ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ #منصة_مدرستي، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة. ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.

https://sabq.org/2Yt6fP

قبل النهاية بجولتَيْن.. الهلال يُتوَّج بلقب الدوري

تُوِّج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) بعد أن أسقط ضيفه الحزم 4/ 1 في افتتاح الجولة الـ28 (قبل النهاية بجولتين)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) بالرياض، وبلغ النقطة الـ66 (اللقب الـ16)، وبقي الغريم التقليدي النصر في الوصافة للموسم الرياضي 2020.

https://sabq.org/6MCPYD

وفاة محامية تركية مسجونة

أعربت فرنسا، أمس السبت، عن أسفها بعد وفاة محامية تركية مسجونة ومضربة عن الطعام، داعيةً تركيا مرة جديدة إلى احترام حقوق الإنسان.

https://sabq.org/VJ54rp

انقلاب عسكري في مالي

ترددت أنباء عن تمرد وحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة باماكو.

وقالت مصادر إن انقلابًا عسكريًا قد وقع وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

https://sabq.org/ptTsKd

إعادة تشكيل مجلس الوزراء في عمان

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الثلاثاء، مرسومًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني.

وتضمّن التشكيل الوزاري، تعيين سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وسمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع وسمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب ...

https://sabq.org/r5pq2y

التستر على "فضيحة أخلاقية"

يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اتهامات بتعليق عمل البرلمان "للتغطية على فضيحة أخلاقية"، والابتعاد عن مهامه خلال لحظة مكافحة وباء كورونا.

وطلب ترودو يوم الثلاثاء من الحاكمة العامة للبلاد جولي باييت، إنهاء الدورة البرلمانية الحالية قبل الأوان، واستئناف العمل في 23 سبتمبر بخطاب من العرش، يليه تصويت على الثقة.

https://sabq.org/vKTW3q

إيران تستولي على سفينة إماراتية

أعلنت إيران، أنها استولت على سفينة إماراتية واحتجزت طاقمها.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقله "روسيا اليوم"، أن "خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي سفينة إماراتية واعتقل كل أفراد طاقمها"، بزعم دخولها المياه الإيرانية بشكل غير قانوني.

https://sabq.org/8XyNSQ

لسان قطر الإرهابي

أكد مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط كليف سميث، أن شبكة "قنوات الجزيرة القطرية"، وهي الناطق باسم النظام القطري الداعم للإرهاب، قد تحدت على مدار سنوات محاولات إجبارها على الامتثال للقوانين الأمريكية المتعلقة بوسائل الدعاية الأجنبية.

https://sabq.org/WyjRB7

تحطم طائرة ومقتل الركاب

تحطمت صباح السبت الماضي، طائرة شحن بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.

وقال المدير العام لمطار جوبا، كور كوال أجيو، في تصريح مع "راديو تمازج": إن "طائرة شحن تحطمت في حي الاستفتاء بعد دقائق من إقلاعها من المطار"، مؤكدًا أنها كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها بعض الركاب.

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إسدال الستار على قضية مذبحة المسجدين بنيوزيلندا

أصدرت محكمة نيوزيلندية يوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على المجرم الذي قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد.

https://sabq.org/Zgj4kSموجز الخليج 365