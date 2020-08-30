الجيش اليمني يُكبد ميليشيا الحوثي هزائم قاسية ويستعيد مواقع هامة في الجوف

الجيش اليمني يكبدميليشيا الحوثيهزائم قاسية ويستعيد مواقع هامة فيالجوف

الأحد 30 أغسطس 2020

أعلنت قوات الجيش الوطني استعادة عدد من المواقع المهمة شرق محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).



وقال مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة، العميد محمد بن راسية، "إن قوات الجيش كبدت المليشيا الحوثية المتمردة في عدة محاور بمحافظة الجوف، هزائم كبيرة، مستعيدة مواقع مهمة".

وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش أفشلت هجوماً للمليشيا يوم الجمعة في جبهة الحبيل، شرق الجوف، لتشن هجوماً معاكساً، مستعيدة مواقع مهمة كانت قد سيطرت عليها المليشيا قبل أشهر.

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وأوضح أن "قوات الجيش تمكنت في الهجوم من إحراق عدة آليات، إضافة إلى مقتل أكثر من 15 عنصراً حوثياً في المعركة التي وصلت إلى مواقع متأخرة للمليشيا".

وذكر "أن هجوم المليشيا محاولة للالتفاف وسحب جثث بعض قياداتها، ممن سقطوا مؤخراً بنيران قوات الجيش ومقاتلات التحالف، مشيراً إلى "أن المليشيا في العادة لا تهتم بجثث عناصرها العاديين، إلا إذ كانوا من قياداتها المهمين".

وخلال الأيام الماضية قتل العشرات من ميلشيات الحوثي، في معارك الأيام السابقة، بينما استعاد الجيش مساحات واسعة من محافظة الجوف.