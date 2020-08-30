شكرا لمتابعة خبر عن الإعلامي محمد سلامة: " أحط وشم لأني أبغى أحط وشم المسألة شخصية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الإعلامي محمد سلامة، على سؤاله عن سبب وضعه لوشم على ساقه والذي لفت انتباه متابعيه خلال تواجده برحلة سياحية مع زوجته على سفينة " الكروز " .

واستنكر سلامة السؤال، موضحًا أن وضعه الوشم على ساقة مسألة شخصية، قائلا: " ليش أحط وشم، لأني أبغى أحط وشم".

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وتابع: " زي ما أنت ليش لبس ساعة ليش حالق ذقنك بهذه الطريقة، ولا ليش قصيت شعرك بهذه الطريقة، المسألة شخصية جدا " .

وكان سلامة قد نشر صورة برفقة زوجته من على متن الباخرة السياحية " كروز " ولفت انتباه المتابعين " الوشم " الذي وصفوه بالغريب الموجود على ساقه.