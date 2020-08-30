شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..آل الشيخ يبحث عن بائع جائل مصري حاصل على 99.6 % في الثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تفاعل المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع قصة طالب مصري متفوق، يعمل ببيع " الفريسكا " على شاطئ البحر بالأسكندرية بسبب ظروفه المادية.
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو للشاب، معلقًا: " أرغب في وسيلة تواصل بهذا الابن البار، من يدلني عليه ويشارك في الثواب ".
وأفاد الشاب في المقطع الذي لاقى تداولا واسعًا، بأنه استطاع الإلتحاق بكلية الطب، ويبيع الحلوى لمساعدة والده.
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