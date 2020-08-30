فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة جندي رجال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال ، وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف ) من الساعة العاشرة صباح الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال ، وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف ) من الساعة العاشرة صباح الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي هنا

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