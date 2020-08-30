جامعة نجران تتيح للطلاب خدمة طلب حذف مقرر أو إضافته

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، إتاحة معالجة الجداول للطلاب والطالبات بخدمة تقديم «طلب حذف مقرر أو إضافته» عبر البوابة الإلكترونية، ابتداء من يوم غدٍ الأحد11-1-1442 حتى يوم الأربعاء 14-1-1442هـ .

وأوضحت الجامعة آلية تقديم طلب التعديل أو الحذف للجداول بأن يتقدم الطالب بالطلب عبر البوابة من خلال الأيقونة المخصصة للخدمة وينتقل إلى قسمه الأكاديمي لمعالجته حسب أنظمة التسجيل.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، على أن العمادة قامت بالتسجيل المبكر لطلاب وطالبات هذا العام قبل مطلع الفصل الدراسي.

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وأبان، أن الجامعة أتاحت الأسبوع المنصرم خدمة الحذف والإضافة المباشرة من قبل الطلاب، مشيراً إلى تهيئة البوابة الإلكترونية بجميع الخدمات الأكاديمية التي يحتاجها طلاب الجامعة، لضمان إنهاء جميع إجراءاتهم الأكاديمية إلكترونياً دون الحاجة للحضور للجامعة ، اختصاراً للوقت وتسهيلاً عليهم، مؤكداً أن العمادة استعدت لاستقبال طلبات تعديل الجداول من خلال استكمال تهيئة الخدمة ووقوف موظفي العمادة على متابعة سيرها بشكل مستمر.

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