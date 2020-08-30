منتدى «مداك» للتعليم 2020 ينطلق أكتوبر القادم بالمدينة المنورة

يهدف لبناء منظومة للتطوير المهني والارتقاء بالمعلم..
ينطلق منتدى مداك للتعليم ٢٠٢٠ الذي تنظمه أكاديمية مداك في المدينة المنورة تحت شعار «المعلم .. أساس التعليم»، خلال الفترة من 19 - 21 صفر 1442 «6 - 8 أكتوبر 2020م»، برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
ويهدف المنتدى إلى بناء منظومة للتطوير المهني والارتقاء النوعي بالمعلم والقيادة التعليمية، وذلك من خلال العمل المشترك مع وزارة التعليم وإبراز أهمية تهيئة البيئة التعليمية وتلبية الاحتياجات المدرسية لتحفيز الوصول لمجتمع مهني تعليمي.
وأعرب المدير العام لأكاديمية مداك الدكتور عبدالرحمن بن مصطفى علوي، عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لرعايته لهذا المنتدى الذي وُضعت رؤيته بأن يكون الداعم الرئيس لبناء منظومة فاعلة للتطوير المهني للتعليم في المملكة.
من جانبها، أشارت المشرف العام على المنتدى مدير معهد مداك فاطمة الهوساوي، إلى أن المنتدى يحرص على تسخير التقنية والسبل الممكنة لإطلاق إبداع المعلمين والثقة بهم لجعل الشغف هو أساس وظيفة المعلم، موضحة أن المنتدى يأتي ضمن رسالة مداك لتقديم تعليم عالمي يبدأ بمعرفة النفس ويمتد فيقدّر الآخرين ويفهم العالم فضلا عن تنمية مفكرين مستقلين معتدلين مبدعين وقادة يُحدثون أثرًا في العالم.
وأكدت، على أن «مداك» تولي مبادئ التعلم الحديث الذي يركز على المتعلم اهتمامًا متزايدًا من خلال إثراء عقل المتعلم بالمعارف والمفاهيم وإثراء سلوكه بالقيم الإنسانية العظيمة.
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