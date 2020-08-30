لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية عن بُعد.. إطلاق خدمة الهاتف الاستشاري للطلاب وأولياء أمورهم

يقوم فريق من المختصين بقسم التوجيه والإرشاد بالرد..
تطلق إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، غدًا الأحد، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال ندوة التعليم عن بُعد.
وأوضحت الإدارة أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري هو تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين لتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم خلال مدة التعليم عن بُعد.
ويقوم فريق من المختصين بقسم التوجيه والإرشاد بالرد على جميع الاستفسارات خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 9 صباحاً إلى الساعة الـ 11 صباحاً، على الرقم 0116433259 قسم التوجيه والإرشاد وعلى الرقم 0116431114 وحدة الخدمات الإرشادية.
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