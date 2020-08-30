

لندن 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

سجلت بريطانيا 1108 إصابات جديدة بفيروس

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.

// انتهى //

04:18ت م

0138



لندن 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسسجلت بريطانيا 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. ووفقًا لبيانات وزارة الصحة ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41498 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 332752 ​​​.وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.// انتهى //04:18ت م0138

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 12 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.