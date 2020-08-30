

نواكشوط 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغت 7 آلاف و18 إصابة، وسط استمرار إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

// انتهى //

03:09ت م

0135



نواكشوط 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغت 7 آلاف و18 إصابة، وسط استمرار إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.// انتهى //03:09ت م0135

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.