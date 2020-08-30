السعودية اليوم / مصر تسجل 212 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 14 حالة وفاة



القاهرة 10 محرم 1442هـ الموافق 29 أغسطس 2020 واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 212 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و 5376 حالة وفاة.

//انتهى//

03:00ت م

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القاهرة 10 محرم 1442هـ الموافق 29 أغسطس 2020 واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 212 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و14 حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و 5376 حالة وفاة.//انتهى//03:00ت م0133

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