حكومة اليمن تلوح بتجميد اتفاق ستوكهولم ردا على انتهاكات الحوثي

الأحد 30 أغسطس 2020

لوّحت الحكومة اليمنية الشرعية، السبت، بتجميد العمل في اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة بالحديدة، ردا على الخروقات الحوثية المتصاعدة، وقالت إن صبرها قد "نفد".



جاء ذلك على لسان رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، تم خلاله التطرق فيه إلى المستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية وجهود الحل السياسي وإحلال السلام الشامل والعادل، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

ورعت الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار بالحديدة، لكن المليشيا الانقلابية صعدت مؤخرا من خروقاتها للاتفاق.

وأكد البركاني للمبعوث الأممي أن مليشيا الحوثي غير راغبة في السلام، وأعاقت تنفيذ اتفاق ستوكهولم ولم تلتزم بتنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بالاتفاق ومحاولتها ابتزاز العالم بعدم إنقاذ خزان نفط صافر وهجماتها المتكررة على مأرب.

وانتقد المسؤول اليمني تهاون المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف صارمة تجاه الممارسات الإرهابية الحوثية، وقال إنه "ورغم الخروقات الحوثية المتكررة إلا أن المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لم يقوموا بالدور المسؤول لإيقاف الصلف الحوثي، ولا يزالون يغضوا الطرف عن الممارسات الإرهابية التي تقوض كل جهود إحلال السلام".

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وأضاف "أن صبر الشرعية قد نفد، وهي تواجه اليوم ضغوطا داخلية شديدة لتجميد العمل باتفاق ستوكهولم أو إلغائه نهائيا واتخاذ كافة الإجراءات لإيقاف صلف الحوثي وعبثه المستمر".

وأشار إلى التنازلات التي قدمتها الشرعية لوضع خيارات السلام موضع التنفيذ، مؤكدا أن "الطرف الآخر لم يبدِ أي نوايا تجاه السلام، وإنما يزداد صلفا وعنفا واستهتارا بكل المرجعيات والقرارات الدولية وكل رغبات السلام".

وطالب رئيس البرلمان اليمني، المبعوث الدولي بالتعامل بإيجابية كاملة مع التنازلات التي تقدمها الشرعية بغية تحقيق السلام في اليمن، وإدانة الطرف الذي يعوق وإعلان ذلك للرأي العام المحلي والعالمي.

وفيما يتعلق باتفاق الرياض، كشف البركاني أن الأيام القادمة "ستشهد تقدما في تنفيذ بقية البنود المتعلقة في الشق العسكري والأمني وتشكيل الحكومة وتهيئة العاصمة المؤقتة عدن لعودة الهيئات القيادية ومؤسسات الدولة المختلفة لممارسة مهامها والارتباط بالمواطنين وقضاياهم وتوفير الخدمات لهم وتطبيع الأوضاع".

ووفقا للوكالة، فقد أكد جريفيث أن الأمم المتحدة تعمل بمسؤولية كاملة لتفادي الكوارث الإنسانية في اليمن وإيقاف الحرب والوصول إلى تحقيق سلام مستدام، وتواصل جهودها لإدارة عملية المشاورات والمفاوضات للوصول إلى إعلان تسوية سياسية شاملة.

وقال جريفيث "الأمم المتحدة تعمل وفقا للقرارات الدولية وما يفرضه عليها دورها الأممي في الوصول إلى اتفاق شامل يستوعب ملاحظات وتعديلات كافة الأطراف، وصولا إلى مشروع نهائي للحل السياسي".