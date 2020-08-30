شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل «الفحص الدوري» بالجبيل.. ومحطة ثانية بالدمام قريبا والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عبدالكريم الحميد، عن وجود أربع محطات فحص بالمنطقة الشرقية؛ في «الدمام والأحساء والخفجي وحفر الباطن»، لافتا إلى أن الإدارة بصدد تشغيل محطة خامسة في الجبيل، وهي في المراحل النهائية من عمليات الإنشاء، إضافة لإنشاء محطة إضافية ثانية في الدمام، سيتم الإعلان عنها قريباً بجانب المزيد من المحطات في المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن كافة المحطات تشرف عليها وبشكل مباشر الإدارة العامة للمرور؛ بهدف تحقيق الجودة والدقة والمهنية العالية.

التجربة السعودية

وقال «الحميد» لـ ”الخليج 365”، إن شعار الفحص الفني هو «أمان المركبة»، وهذا ما يهمنا في المقام الأول من خلال اهتمامنا برفع مستوى السلامة في المركبات، وذلك دفع بعض الدول للاستفادة من التجربة السعودية، مؤكدا أن الفحص الفني بالمملكة يعد واحدا من أفضل الأنظمة بالعالم، ومن الأوائل الحاصلين على شهادة الـ «آيزو» على مستوى العالم. مشيرا إلى زيارة وفود أجنبية عديدة لمحطات فحص وسائل السلامة بالمركبات، للاستفادة من التقدم الذي وصلت إليه.

تكامل وحيادية

وأضاف: «تصلنا وبشكل مستمر طلبات من دول عديدة لتقديم خدمات الفحص الدوري للسيارات لديها»، مشيرا إلى أن من أبرز مميزات الفحص بالمملكة الحيادية، وتكامل النظام، و«المسار الذكي» والأتمتة ومحدودية تدخل العنصر البشري، وتعدد وتوحيد بنود عدم الاجتياز، وتطبيق أنظمة الجودة العالمية، وصرامة إجراءات الصيانة، ومعايرة الأجهزة، وتوحيد الأجهزة والأنظمة بين المحطات، وتوحيد رسوم الفحص والوثائق الثبوتية. مبينا أن الفحص الفني بالمملكة عضو في العديد من المنظمات العالمية ذات الصلة، مثل منظمة سيتا العالمية ومقرها في بروكسل، وعضو في المنظمة الأمريكية لمهندسي المركبات ومقرها الولايات الأمريكية، وكذلك عضو في المنظمة العربية للسلامة المرورية ومقرها تونس.

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فحص مجاني

وتابع: «لدينا عدة مبادرات منها مجانية اختبار الفحص عند إعادته للمرة الثالثة والرابعة والخامسة، وعلى ضوء ذلك يتم الفحص المجاني أي بدون مقابل مادي لكافة مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركبات الجمعيات الخيرية المعتمدة ومركبات جمعيات ودور تحفيظ القرآن الكريم». وأضاف إن حجز مواعيد الفحص، ضمن الخطة التطويرية التي نعمل عليها حاليا، مشيرا إلى أن المحطات مهيأة لجميع فئات المركبات سواء كانت صغيرة أم كبيرة.

تطوير شامل

وأوضح أن الإدارة العامة للفحص الفني تنفذ خطة تطويرية شاملة؛ لتعزيز مكانة وقيمة الفحص الفني الدوري للمركبات، بما يخدم الصالح العام، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ الخطة بمحطة الدمام على سبيل المثال، مثل تمديد العمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة الـ 11 مساء، وتطوير مبنى المسارات «صالات الفحص»، وذلك لتكون جميع المحطات بهوية واحدة في كامل مناطق المملكة.