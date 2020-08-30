شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 80 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وشددت الأمانة على المراكز والمنشآت التجارية بأهمية تنظيم عملية الدخول للمتاجر وتوافر المعقمات والقفازات عند بوابات الدخول وقياس درجة حرارة العملاء قبل دخولهم للسوق، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية للتباعد بين المتسوقين ووجود أجهزة ووسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع، إلى جانب أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 80 منشأة
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