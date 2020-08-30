شكرا لقرائتكم خبر عن 11 طن مواد وتجهيزات طبية تعبر «الوديعة» إلى عدن ومأرب والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
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