شكرا لقرائتكم خبر عن 11 طن مواد وتجهيزات طبية تعبر «الوديعة» إلى عدن ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي شاحنتان إغاثيتان خلال الفترة من 24 - 26 أغسطس 2020، تحملان على متنهما 11 طنا و272 كيلوجراما من المواد والتجهيزات الطبية، تشمل: 24 كرسيا كهربائيا متحركا، وأدوية متنوعة، تستهدف محافظتي عدن، ومأرب.

وتأتي المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.