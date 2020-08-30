شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3 آلاف كرتون تمر في «ريف» تعز والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 3 آلاف كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 3 آلاف أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، والتي بلغت 491 مشروعا.