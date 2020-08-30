شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام 660 مريضا بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات، أمس الأول، 660 مريضا بمختلف الحالات المرضية، واستقبلت عيادات الطب العام 186 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 37 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 104 مرضى وجرت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 44 مريضا، وراجع 15 مريضا عيادة الأسنان. كما استقبل 74 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 24 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 230 تحليلا لـ 108 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 42 صورة أشعة لـ 30 مريضا، كما تم إعطاء 55 لقاحا لـ 21 مريضا، واستقبلت عيادة التغذية 15 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 321 وصفة طبية.
ومن جهة أخرى، واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 13 إلى 19 أغسطس 2020م، في قسم الطوارئ 728 مستفيدًا، وقسم الباطنية 298 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 117 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 467 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 923 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 106 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوليد 7 حالات، فيما نفذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر والأشعة 550 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ1,946 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 12 مستفيدًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 1,074 فردًا.
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