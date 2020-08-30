اخبار السعوديه

مبادرة لتوظيف الأيتام ذوي الظروف الخاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتوظيف الأيتام ذوي الظروف الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة ورشة عمل مبادرة توظيف الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، التي نظمها مجلس المنطقة بإمارة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والغرفتين التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وينبع، واستضافتها الهيئة الملكية بمحافظة ينبع.

وتعنى المبادرة النوعية -التي تحظى بتوجيه واهتمام من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والمزمع إطلاقها خلال المدة المقبلة- بتأهيل الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وخلق الكفاءات المميزة وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لهم، التي تسهم في الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية بما يمكنهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن.

وأكد سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل خلال كلمته في الورشة على أهمية اعتماد خارطة طريق تستند على منهجية واضحة؛ لدعم ومساندة المستفيدين من المبادرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لتوظيف الأيتام ذوي الظروف الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا