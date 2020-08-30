شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتوظيف الأيتام ذوي الظروف الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
وتعنى المبادرة النوعية -التي تحظى بتوجيه واهتمام من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والمزمع إطلاقها خلال المدة المقبلة- بتأهيل الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وخلق الكفاءات المميزة وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لهم، التي تسهم في الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية بما يمكنهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن.
وأكد سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل خلال كلمته في الورشة على أهمية اعتماد خارطة طريق تستند على منهجية واضحة؛ لدعم ومساندة المستفيدين من المبادرة.
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