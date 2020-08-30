شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتوظيف الأيتام ذوي الظروف الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة ورشة عمل مبادرة توظيف الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، التي نظمها مجلس المنطقة بإمارة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والغرفتين التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وينبع، واستضافتها الهيئة الملكية بمحافظة ينبع.

وتعنى المبادرة النوعية -التي تحظى بتوجيه واهتمام من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والمزمع إطلاقها خلال المدة المقبلة- بتأهيل الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وخلق الكفاءات المميزة وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لهم، التي تسهم في الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية بما يمكنهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن.

وأكد سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل خلال كلمته في الورشة على أهمية اعتماد خارطة طريق تستند على منهجية واضحة؛ لدعم ومساندة المستفيدين من المبادرة.