شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة خدمة «حذف مقرر» بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الجامعة آلية تقديم طلب التعديل أو الحذف للجداول بأن يتقدم الطالب بالطلب عبر البوابة من خلال الأيقونة المخصصة للخدمة، وينتقل إلى قسمه الأكاديمي لمعالجته حسب أنظمة التسجيل.
وأكد وكيل الجامعة د. زهير العمري أن العمادة قامت بالتسجيل المبكر لطلاب وطالبات هذا العام قبل مطلع الفصل الدراسي. وأبان أن الجامعة أتاحت الأسبوع المنصرم خدمة الحذف والإضافة المباشرة من قبل الطلاب، مشيرًا إلى تهيئة البوابة الإلكترونية بجميع الخدمات الأكاديمية.
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