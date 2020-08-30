شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مخالفا لأنظمة الصيد في قبضة الأمن البيئي والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أثناء أدائها مهامها في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد، والملك عبدالعزيز الملكيتين بالرياض، 14 شخصًا من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم 10 بنادق هوائية، و2146 طلقة، وعددًا من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى 50 طائرًا اصطادوها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقًا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية، وأهاب بالمواطنين والمقيمين أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكدًا أن القوات ستواصل مهامها بمراقبة مواقع الطيور المهاجرة، وضبط المخالفين، وتطبيق النظام بحقهم.