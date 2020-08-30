شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية لمقابلات مرشحي معهد الحرم والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول عبر المنصة الإلكترونية. وأوضح مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف، الشيخ صالح السلمي، أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة المعهد «كلاسيرا»، وبعدها يتم فرز المتقدمين المستوفين للشروط، وإجراء اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية، وقد تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيًا من قبل معلمي المعهد. وأفاد بأنه سيتم قريبًا الإعلان عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.

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