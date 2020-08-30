شكرا لقرائتكم خبر عن «فصول الشرقية» تستقبل 30 ألف معلم و428 ألف طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

يعود صباح اليوم الأحد، 428 ألف طالب وطالبة بالمنطقة الشرقية إلى مقاعد الدراسة، في أول أيام العام الدراسي الجديد، افتراضيا، لمواصلة مسيرتهم التعليمية عن بعد، في ظل جائحة كورونا

وبيَّن مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة، أكملت استعداداتها لاستقبال 428 ألف طالب وطالبة افتراضيا في 1819 مدرسة بإشراف 30 ألف معلم ومعلمة بالمنطقة، مشيرا إلى تنفيذ 14 مكتبا للتعليم في المنطقة الشرقية ومدارسها خطة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأوضح أنه جرى إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب، ووضعت كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين، كما تم إلزام منسوبي المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت، تزامنا مع فحص الحرارة، ووصولاً لتوفير معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب.

وأشار «الباحص» إلى إطلاق تعليم الشرقية ـ حسب الخطة التدريبية الخاصة بمنصة «مدرستي» ـ سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة، التي استهدفت بها قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات؛ لتدريبهم على آليات وخطوات العمل، وقوائم المهام وفقاً لمنصة «مدرستي» في قاعات افتراضية.

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ويستقبل تعليم الأحساء صباح اليوم أكثر من 220 ألف طالب وطالبة، وما يزيد عن 16 ألف معلم ومعلمة، افتراضيا، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووجه مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، بالعمل الجاد لإدارة هذه المرحلة والتعامل معها بما يخدم أبنائنا الطلاب، ويحقق تطلعات ولاة أمرنا ـ حفظهم الله ـ، وحثهم على ألا يدخروا جهدا في سبيل زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، ومتابعة ما يقدم لهم عبر منصة التعليم عن بعد «مدرستي»، من مواد علمية وأنشطة إثرائية والتفاعل معها.

كما ناشد أولياء الأمور ألا يألوا جهدا في متابعة أبنائهم لتسهيل سبل التحصيل العلمي لهم، وتهيئة البيئة المناسبة للتعلم داخل المنزل.