شكرا لقرائتكم خبر عن تفويج 18 ألف طالب وطالبة بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام برنامج تهيئة الطلاب الجدد بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ، الذي ينفذ لأول مرة على مستوى الجامعة عن بعد تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس « كورونا »، واستهدف 6362 طالبا وطالبة من المقبولين للعام الجامعي الحالي، واستخدمت وسائل تواصل متعددة منها صفحة العمادة بموقع الجامعة وتويتر وفيسبوك، بالإضافة إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأشار عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بالجامعة د.عبدالعزيز الفهيد، إلى أنه بالرغم من حداثة التجربة في تطبيق التهيئة عن بعد، حققت الجامعة نجاحا في تفويج الطلاب والطالبات والتحول من التهيئة المباشرة عبر الحضور لمقر الجامعة إلى التهيئة الإلكترونية، بحيث تكون اللقاءات عبر برنامج «الزووم»، وكان التواصل تفاعليا، وأتاح إمكانية تلقي فقرات برنامج التهيئة بنفس السرعة وزمن التنفيذ، وبكفاءة عالية، لافتا إلى أن العمادة استطاعت تفويج 18710 طلاب وطالبات، «7108 طلاب و11602 طالبة» خلال الأيام الثلاثة الأولى للبرنامج، مشيرا إلى أن اليوم الرابع والأخير من البرنامج احتوى على مجموعة متميزة من ورش العمل، التي كان هدفها إكساب الطلاب بعض المهارات، التي يحتاجونها في حياتهم الجامعية، وكذلك المهنية في المستقبل، منوها بمشاركة نحو 1600 طالب في 115 جلسة إلكترونية مختلفة.

وأفاد بأنه لضمان نجاح برنامج التهيئة عن بعد، تم تشكيل 8 فرق عمل برئاسة عميد عمادة السنة والتحضيرية، وإشراف وكالة العمادة للشؤون الأكاديمية، وأساتذة التعليم الإلكتروني بالعمادة، ومنسقي المسارات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التنسيق مع عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة، وإنشاء خط ساخن لمدة 168 ساعة متواصلة مع الطلاب والطالبات وإنشاء الروابط الإلكترونية والرد على استفسارات الطلاب وإدارة تلك اللقاءات بمهنية فائقة.