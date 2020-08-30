شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من «كورونا» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أمانة منطقة الجوف جهودها التوعوية والرقابية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر الفرق التوعوية بسبل الوقاية من الفيروس لدى مختلف الفئات، وذلك بالمواقع العامة والمنشآت التجارية. وتنفذ فرق الرقابة الصحية جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق. كما تراقب الفرق الالتزام بقياس درجة حرارة العاملين بشكل يومي، والتأكد من وجود مسافة آمنة تبلغ مترين بين العاملين، والتقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية «لبس الكمامات، غسل اليدين، ارتداء القفازات وتبديلها دوريًا»، وتوعية لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها. وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر الحموان حرص الأمانة على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالفين، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

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